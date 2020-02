فيلم الرعب The Turning يحقق 8 ملايين دولار

وصلت إيرادات فيلم الرعب الجديد The Turning، إلى 8 ملايين و 871 ألف دولار أمريكي، منذ طرحه بـ دور العرض حول العالم يوم 24 يناير الجاري، وكانت قد وصلت ميزانية تكلفة الفيلم إلى 14 مليون دولار أمريكي، وانقسمت الإيرادات بين 7 ملايين و 971 ألف دولار في الولايات المتحدة الأمريكية، و 900 ألف دولار أمريكي حول العالم في شباك التذاكر العالمي.

فيلم الرعب The Turningمن بطولة ماكنزي ديفيس، فين وولفارد، بروكلين برنس، مارك هوبرمان، باربرا مارتن، نيال جريج فولتون، كيم اديس، ديننا تومسنن كارين إيجان، الفيلم من إنتاج شركةUniversal Pictures.

ويدور فيلم الرعب الجديد The Turningحول تعيين مربية شابة من قبل الرجل الذي أصبح مسؤولا عن ابن وابنة أخيه الشاب بعد وفاة والديهم، الفيل مستوحى من رواية هنري جيمس “منعطف المسمار”، ومن المتوقع أن يتمكن الفيلم من تخطى تكلفة ميزانيته في فترة من قصيرة من طرحه.

وقام بإخراج فيلم الرعب الجديدThe Turning فلوريا سيجيسموندي، ومن تأليف المؤلفين كاري دبليو هايز، تشاد هايز، وهنري جيمس.

كما كشفت شركة Universal Picturesللإنتاج السينمائي، عن تفاصيل جديدة تخص السلسلة الشهيرة Halloween، المقرر عرضهما عامي 2020 و 2021، على التوالي.

وجاءت في التفاصيل التي نشرتها صحيفة “فاريتى”، أن الجزء الأول سيأتي بعنوان “Halloween Kills”، وسيعرض يوم 16 أكتوبر المقبل من العام الجاري 2020، بينما الجزء الثاني سيحمل عنوان Halloween Halloweensوسيعرض يوم 15 أكتوبر من العام المقبل 2021، وسيقود مهمة إخراج الجزأين شخص واحد سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

ومن المقرر أن تشهد الأجزاء الجديدة عودة مايكل مايرز من جديد، بعد انتهاء الجزء الأخير بمشهد قتله فى عيد الهالووين، إلا أن القائمين على العمل قرروا إعادته مرة أخرى للحياة لمواصلة الانتقام. وكالات