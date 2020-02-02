10 أحزاب تونسية تعتزم المشاركة بحكومة الفخفاخ

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف إلياس الفخفاخ بقصر الضيافة بقرطاج، إن عشرةَ أحزابٍ تمثل أكثرَ من 160 نائباً في البرلمان، عبرت عن استعدادها المبدئي للمشاركة في حكومته، مؤكدا أنه لم يبْلُغهُ أي نقض حتى الآن في هذا الجانب.

ودخلت الجولة الثانية من المشاورات حول تشكيل الحكومة مرحلتها الأخيرة، وأكد رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ في ثاني مؤتمر صحفي له منذ تكليفه بأنه يسعى لحكومة وحدة وطنية مصغرة، تضم ممثلين عن مختلف الكيانات السياسية لأول مرة.

ويسابق الفخفاخ الزمن لإقناع عشرة أحزاب بأن تكون حزاما سياسيا لحكومته المنتظرة، رغم الخلاف مع حركة النهضة بخصوص إشراك حزب “قلب تونس”.

كما يسعى إلى جمع رؤساء الأحزاب، للتوقيع على وثيقة التعاقد الحكومي في محاولة الالتفاف حول مشروع سياسي ظاهره إجماع على ضرورة إنقاذ البلاد، وباطنه حسابات الأحزاب وتكتيكاتها في لعبة المتوقع وتقلد المناصب الوزارية.

وسيخصص الفخفاخ الأسبوع القادم لهندسة حكومته وتوزيع الحقائب داخلها على أن لا تتجاوز سبعا وعشرين وزارة مع وزير دولة للخارجية.وكالات