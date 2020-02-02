الجامعة العربية تؤكد التزامها بمواصلة مساندة السودان

اكد الامين العام للجامعة العربية احمد أبو الغيط التزام الجامعة العربية بمواصلة دورها لمساندة السودان في هذه المرحلة الهامة عبر تعبئة الدعم العربي المتناسق لتلبية أولويات واحتياجات جمهورية السودان المختلفة لتمكينها من عبور تحديات المرحلة الانتقالية، وخاصة في سبيل إنجاح عملية السلام القائمة بين الحكومة والحركات المسلحة، وإعفاء السودان من ديونه الخارجية، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

جاء ذلك خلال استقباله أمس عمر قمر الدين إسماعيل وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية والذي يترأس وفد بلاده إلى الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة الذي يعقد اليوم على مستوى وزراء الخارجية لبحث خطة السلام الأمريكية بين الفلسطينيين و”الإسرائيليين”.

وتناول اللقاء آخر تطورات الأوضاع في السودان والجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة السودانية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في السودان ومعالجة التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجهها وإتمام مجمل الاستحقاقات ذات الصلة باستكمال المرحلة الانتقالية.وام