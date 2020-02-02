الشارع العراقي يرفض تكليف علاوي بتشكيل الحكومة

مع تواصل الاحتجاجات، حدد الرئيس العراقي برهم صالح مهلة انتهت أمس السبت لكي تقدم الكتل السياسية مرشحها البديل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي.

وقال مصدر عراقي إن الرئيس برهم صالح يستضيف قيادات الكتل السياسية المختلفة في محاولة للتوصل إلى مرشح توافق.

ونقلت وسائل إعلام عن مصدر مطلع قوله إن رئيس الجمهورية يعتزم تكليف محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة بعد توافق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس تحالف الفتح هادي العامري عليه.

وكان الرئيس صالح حذر الكتل السياسية من أنه سيسمي منفرداً رئيساً جديداً للوزراء إذا لم تقدم الكتل مرشحها في غضون 3 أيام.

وقبيل انتهاء المهلة، ضاعفت الأمم المتحدة ضغطها على المسؤولين العراقيين. وقالت الممثلة الأممية، جينين هينس بلاسخارت، إنه حان الوقت لاستعادة الثقة من خلال وضع التحزب جانبا والعمل بما يُحقّق مصلحة العراق.

يأتي ذلك فيما أشار تقرير جديد صادر عن منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى إن السلطات العراقية صعّدت استخدامها العنف لإخماد الاحتجاجات التي تعم بغداد وجنوب البلاد بين يومي 25 و27 يناير.

وأوضحت المنظمة أن قوات الأمن أضرمت النار في خيام المتظاهرين، وأطلقت الذخيرة الحية عليهم، كما اعتقلت عددا منهم في بغداد والبصرة والناصرية.

وطالبت السلطات العراقية بالتحقيق في كل وفاة حصلت على أيدي قوات الأمن، بمساعدة خبراء دوليين إذا لزم الأمر، على أن تكون التحقيقات سريعة ونزيهة ومستقلة، وأن تؤدي إلى محاكمة أي شخص يثبت ضلوعه في استخدام القوة، حتى القادة.

وحثت المنظمة في بيانها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة بشأن قتل المتظاهرين في العراق”.

تقرير هيومن رايتس ووتش، الذي وُصف بـ “الصادم” بحق الحكومة العراقية، تزامن مع تأكيد السفارة الأميركية في بغداد، مطالبة واشنطن باتخاذ خطوات جادة لحماية المتظاهرين وإجراء المساءلة الكاملة لمرتكبي أعمال العنف ضدهم، مشيرةً إلى أن “قوات مجهولة يحتمل أن إيران تدعمها تهاجم المحتجين العراقيين”.

من جهتها، أشارت “غرفة عمليات بغداد” إلى “اعتداء جديد على القوات الأمنية بساحة الخلاني” في بغداد برمانة يدوية، مؤكدةً إصابة 4 عناصر أمنية.

وكان المرجع الديني، آية الله علي السيستاني، قد جدد اول أمس تنديده باستخدام القوة ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة في حين يدخل الحراك الاحتجاجي الحاشد منعطفاً حاسماً، وتتصارع الكتل السياسية على تسمية رئيس وزراء جديد.

تأتي تعقيبات السيستاني في حين يتواصل الاضطراب في ساحتي الخلاني والوثبة ببغداد، حيث أصيب ما لا يقل عن 11 محتجاً بأيدي قوات الأمن التي أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

في سياق آخر، نصب أنصار “التيار الصدري” خيماً في ساحة التحرير ببغداد التي توافدوا إليها ليلة أمس.

وكان مقتدى الصدر قد حثّ أتباعه على العودة إلى الشارع، بعد أسبوع من سحب دعمه للمتظاهرين المناهضين للحكومة الذين اعتصموا في ساحة التحرير ببغداد.

تبع انسحاب أتباع الصدر حملة أمنية استهدفت مخيمات المتظاهرين التي أحرقت، وقتل ما لا يقل عن 4 محتجين في بغداد وجنوب العراق.

غير أن الصدر أصدر بياناً يدعو فيه أتباعه إلى “تجديد” التظاهرات والعودة إلى الشارع، وذلك في خضم أزمة حول تسمية رئيس جديد للحكومة.

وقال الصدر إن التظاهرات لازمة للضغط على النخبة السياسية، من أجل تشكيل حكومة جديدة “غير جدلية” وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال بيان ثان من الصدر إن الدعوة ساريةً فوراً ودعا المحتجين للتوجه إلى ساحة التحرير، مركز الاحتجاجات المناهضة للحكومة.وكالات