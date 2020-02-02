وكيل “الصحة” يبحث مع وفود عالمية تعزيز التعاون بين المراكز الصحية

دبي – الوطن:

بحث سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع مع وفود طبية عالمية سبل التعاون في تدريب الأطباء والممرضين، واستقدام الأطباء زائرين لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتدريبية في المستشفيات التابعة للوزارة، ورفع كفاءة الكوادر الطبية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية للأطفال، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات والمراكز الصحية العالمية في مجال الابتكار والذكاء الاصطناعي، ومواكبة التطورات العالمية التي يشهدها قطاع الصحة، وذلك في إطار حرص الوزارة على استشراف مستقبل الرعاية الصحية والاستفادة من التقنيات الطبية الحديثة لتقديم الرعاية الصحيـة الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض.

جاء ذلك خلال اللقاءات التي عقدها سعادة الدكتور العلماء على هامش فعاليات معرض ومؤتمر الصحة العربي 2020، الذي يختتم أعماله اليوم الخميس 30 يناير، مع السيد فيليب لوسمدير مستشفى “Bupa Cromwell”البريطاني، وهورنيسك فرانسيس دكتور جراحة العظام في منظمة الصحة الدولية الولايات المتحدة الأمريكية، والسيدة مادلين بيل الرئيسة التنفيذية لمستشفى فيلادلفيا للأطفال بالولايات المتحدة، وبحضور سعادة الوكلاء المساعدين.

وتناولت اللقاءات فرص العمل المشترك في مجال تقنية المعلومات الصحية والابتكار في طرق الوقاية والتعاون في الدراسات والأبحاث المتخصصة في مجال طب الأطفال لتقديم رعاية وخدمات صحية بالغة التطور للأطفال وعلى أعلى مستوى علمي ومهني وفق أرقى المعايير العالمية، ولفت سعادة الدكتور العلماء إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات بالشراكة مع المؤسسات الصحية الدولية وتطور جودة الخدمات الصحية لمواكبة معايير الاعتماد الدولي، وترسيخ منظومة صحية وفق أفضل المعايير العالمية.