“ريكسوس باب البحر” يقدم عروضاً خاصة للمشاركين في ماراثون رأس الخيمة

رأس الخيمة – الوطن:

يقدم فندق ريكسوس باب البحر، مجموعة من الباقات والعروض الحصرية للمشاركين في “نصف ماراثون رأس الخيمة”، الذي سيقام يوم 21 من فبراير الجاري على شواطئ جزيرة المرجان.

ويستقطب هذا الحدث الرياضي المميز العديد من الرياضيين المحترفين والهواة من داخل دولة الإمارات ومن مختلف أنحاء العالم. وبدءًا من هذه اللحظة، يمكن للراغبين التسجيل للمشاركة في النصف ماراثون والذي يعد بتوفير فئات سباق متنوعة تراعي مستويات العدائين سواء كانوا من الهواة أم متوسطي المهارة أم المحترفين.

وضمن هذه الباقات الحصرية، سيمنح فندق ريكسوس باب البحر رأس الخيمة، أحد الرعاة الحصريين للفعالية، المشاركين أسعار مخفضة على حجوزات الغرف، كما سيعطيهم أولوية تسجيل الوصول المبكر وتسجيل المغادرة المتأخر، ويمكن للمشاركين الاسترخاء على الشاطئ الخاص الممتد على مسافة 450 متراً، أو الاستمتاع بتجربة ذوقية فاخرة في أحد مطاعم ومقاهي المنتجع الخمسة عشر.