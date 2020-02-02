حمدان بن راشد يستقبل مدير عام منظمة “إيسيسكو”

استقبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في قصر سموه في زعبيل مساء أمس سعادة الدكتور سالم المالكي المدير العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة ” إيسيسكو” ومقرها المملكة المغربية.

وقد رحب سموه بالمدير العام للايسيسكو وتجاذب معه أطراف الحديث حول أنشطة المنظمة وبرامجها التنموية في قطاع التربية والتعليم في الدول الإسلامية.

وتقدم الدكتور المالكي إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بالشكر والتقدير على ما يقدمه من دعم مالي ومعنوي للمنظمة لتمكينها من أداء رسالتها الإنسانية والتربوية على مستوى العالم الاسلامي.. مثمناً القيمة المعنوية والمادية لجائزة حمدان بن راشد آل مكتوم – إيسيسكو لأفضل الممارسات في بناء المشاريع التربوية في الدول الاسلامية وقيمتها 300 ألف دولار أمريكي.

ووجه مدير عام إيسيسكو الدعوة إلى سموه لتوزيع الجائزة على الفائزين في دورتها الأولى وذلك في الاحتفال الذي تقيمة المنظمة في العاصمة المغربية في شهر إبريل المقبل. حضر اللقاء عدد من المسؤولين والوفد المرافق للضيف. وام