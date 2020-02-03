الصين.. ريادة في زمن المحن

رغم المخاوف العالمية التي سببها تفشي وباء “كورونا المستجد” في الصين، تبقى قدرتها على تجاوز الأزمة أمر مؤكد، فليست المرة الأولى التي تتعرض فيها لتحدٍ كبير، بل إن تاريخ الصين يؤكد إمكاناتها على المواجهة الشجاعة مع أزمات سابقة شبيهة بالحالة التي تمر بها اليوم والانتصار، وما يؤكد الثقة بالقدرة على تجاوز الوباء والقضاء عليه هو موقف بكين وتعبيرها بشكل شبه يومي من أنه لا داعي ليكون القلق العالمي كبيراً، وأن النجاح في تجاوز الأزمة سيكون قريباً كما تم الإعلان أكثر من مرة.

ما يميز الموقف الصيني خلال جميع التجارب، هو المسؤولية العالية والشجاعة والشفافية في الإعلان التي انتهجتها بكين، فلم تعمل على إخفاء الحقائق أو تتوانى عن الإعلان بشكل مباشر عن الحالة التي يتم وصفها بمنتهى الدقة، وخلال ذلك كانت جميع مواقفها تعبر عن مسؤولية أخلاقية وإنسانية عالمية، بحيث كانت صريحة في التحذير وإصدار البيانات الحقيقية عن مدى تفشي الوباء وأرفقتها بأرقام عن عدد الوفيات والإصابات ومدى التقدم الذي كان يتم إنجازه في الوصول إلى لقاحات أو أدوية والإجراءات التي كانت كفيلة بالقضاء على جميع الأوبئة التي سبق وعانت منها.

الصين بلد عظيم يستحق أن يكون الموقف معها داعماً ومنطلقاً من المعاملة بالمثل تجاه مواقفها مع جميع القضايا التي تحرص عليها مع عشرات الدول، فالواقعية والشجاعة والتعاون والمساعدة، جميعها ستكون بمثابة مؤازرة كبيرة لمساعدة الصين التي تعتبر صديقة لأغلب دول وشعوب العالم في بهدف جاوز الأزمة بأسرع وقت ممكن، وتجنب سقوط المزيد من الضحايا وبالتالي الحد من انتشار الفيروس ليصار إلى القضاء عليه بشكل نهائي.

دولة الإمارات عبرت عن موقفها الداعم للصين الصديقة والاستعداد لتقديم كل دعم ممكن لتتجاوز أزمتها، وهو موقف نبيل نابع سواء من أصالة وإنسانية القيم التي تنطلق منها، أو من ناحية الوقوف مع دولة عظيمة وشعب صديق مثل الصين خلال أوقات المحن وهو ما ترسخه الدولة في جميع المحافل مع الأشقاء والأصدقاء وكل شعب يمكن أن يمر بظروف صعبة مهما كان نوع وسبب الأزمة.

منظمة الصحة العالمية بدورها أكدت كذلك ثقتها بقدرة الصين على اجتثاث “كورونا”، وحذرت من أن الإجراءات المتسرعة من قبيل إغلاق الحدود أو وقف التجارة مع الصين قد لا تكون له أي نتيجة تذكر، وأكدت أن الصين وفق جميع المعايير ليست دولة “وبائية”، بل على العكس تماماً أكدت منظمة الصحة العالمية أن: “جهود الصين تستحق الاحترام والتقدير والتعلم منها وأنها “الصين” تنشئ نموذجاً جديداً لجميع الدول في مكافحة الوباء”.

الموقف الصيني الشجاع يستحق الاحترام والتقدير ويبين كيف تتعامل الأمم مع أزماتها الكبرى بكل شجاعة ومهنية واحترافية لأنها ليست من النوع الذي يمكن أن يستسلم مهما كانت التحديات والواجب العالمي اليوم أن يكون الوقوف مع الصين ودعمها ومساعدتها في كل ما يرفد جهودها الحميدة لتحقيق الانتصار على “كورونا” بأسرع وقت.