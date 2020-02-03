محمد بن زايد: مواقف الإمارات وموريتانيا موحدة لمواجهة الإرهاب والتطرف

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة مباحثات مع فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة حاليا.

تناولت المباحثات – التي جرت بقصر الوطن في أبوظبي – العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات و الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في مختلف المجالات، وسبل تنميتها وتعميقها بما يعزز قاعدة المصالح المشتركة بين البلدين و الشعبين الشقيقين إضافة إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.

كما تطرقت المباحثات بين الجانبين إلى العلاقات الإماراتية – الأفريقية بوجه عام و القضايا و الملفات الإقليمية و الدولية محل الاهتمام المشترك.

وفي بداية المباحثات.. رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بفخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في بلده الثاني دولة الإمارات العربية المتحدة ونقل إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ” حفظه الله ” وتمنياته للجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة وشعبها كل تقدم وتنمية وازدهار.

و قال سموه: “إن العلاقات بين دولة الإمارات و موريتانيا علاقات تاريخية و كان الوالد الشيخ زايد رحمه الله ، حريص على تعميق هذه العلاقات، حيث قام بزيارة موريتانيا خلال عام 1974 وكان لهذه الزيارة عميق الأثر في وضع الأسس القوية للعلاقات بين البلدين وشعبيهما الشقيقين”.

و أضاف سموه أن العلاقات الإماراتية- الموريتانية شهدت منذ إقامتها عام 1973 تطورا كبيرا في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها، بفضل حرص قيادتي البلدين على دفعها إلى الأمام من منطلق روابط الأخوة و المحبة بين الشعبين الشقيقين مؤكدا أن دولة الإمارات لديها اهتمام كبير بتطوير علاقاتها مع موريتانيا الشقيقة ودفعها نحو آفاق آرحب خلال السنوات المقبلة بما يعود بالخير على البلدين.

ونوه سموه بالدور الإيجابي والحيوي الذي تؤديه اللجنة المشتركة بين الإمارات وموريتانيا، والاتفاقات المهمة بين البلدين التي توصلا إليها من خلال هذه اللجنة مشيرا إلى أن الإمارات تعول على دور اللجنة في تحقيق نقلات نوعية في مسار العلاقات الثنائية خلال الفترة القادمة.

و قال سموه : ” إن الإمارات وموريتانيا لديهما مواقف موحدة في مواجهة الإرهاب والتطرف، وتعد موريتانيا من الدول الفاعلة في مواجهة الإرهاب في المنطقة العربية، ونحن نقف معا من أجل التصدي لهذا الخطر الذي يهدد المجتمعات العربية في أمنها واستقرارها وتنميتها وحاضرها ومستقبلها”.

و أضاف سموه : ” أن بلدكم الشقيق العزيز و من خلال عضويته في مجموعة دول الساحل الأفريقي.. يعد ركنا أساسيا من أركان الأمن و الاستقرار في الساحل الأفريقي و الإمارات داعم أساسي لهذا التجمع الذي يقوم بدور مهم في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف”.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان..أن منطقة الشرق الأوسط وتحديدا المنطقة العربية، تعيش أوضاعا معقدة وتوترات خطيرة، وهذا الأمر يتطلب تعزيز العمل العربي المشترك و تعميق التشاور بين الدول العربية لحماية مصالحها وحق شعوبها في التقدم والتنمية.

و جدد سموه الترحيب بفخامة الرئيس الموريتاني مؤكدا ثقته في أن زيارته ستسهم في تطوير و تقوية العلاقات الإماراتية – الموريتانية على المستويات كافة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه عبر فخامة الرئيس الموريتاني ” عن سروره بزيارة دولة الإمارات وقال : ” في البداية أعبر عن سعادتي بوجودي بين أهلي وأخوتي و أحبتي‏ و أشكركم على حفاوة الاستقبال و كرم الضيافة الأصيل الذي حظيت به و الوفد المرافق منذ وصولنا إلى هذه الأرض المباركة أرض الأصالة .. أرض الحداثة و المعاصرة.

‏ و أضاف فخامته : ” أن ما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة و العزيزة على قلوبنا من تعمير و تطوير و بناء حضاري شامخ يشمل جميع ميادين الحياة مكنها بجدارة من الوقوف في مصاف الدول المتقدمة التي قطعت أشواطا كبيرة نحو التقدم والازدهار ما يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل عربي ومسلم “.

و قال : ” لقد نجح والدنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان وإخوانه شيوخ الإمارات وأبناؤه من بعده في مجابهة هذه الصحراء.. و ‏بقوة الإرادة ‏وشموخ العزيمة ورسوخ القناعة تمكنتم من تحقيق هذه المعجزة التي ستظل مصدر إلهام لشعوب المنطقة وشعوب العالم أجمع “.

و أضاف : ” ‏أننا في موريتانيا ننظر إلى دولة الإمارات كونها أهم شريك استراتيجي ونسعى من خلال هذه الزيارة إلى ترجمة ‏هذه العلاقات في جميع المجالات السياسية والاقتصادية و العسكرية والثقافية والعلمية ‏والارتقاء بها إلى مستويات عالية في ظل الإمكانات المتاحة لذلك.

و أكد فخامته أن علاقات الشراكة والثقة المتبادلة والتطابق التام في وجهات النظر حول القضايا السياسية والتحديات الإقليمية والدولية.. تملي علينا أن نعمل بجهد ومثابرة على تطوير هذه العلاقات النموذجية أصلا والمتطورة وعقد شراكة اقتصادية متينة و بذل المزيد من الجهد لزيادة حجم الاستثمارات في قطاعات الطاقة والمعادن والبنية التحتية والثروة الحيوانية والبحرية والأمن الغذائي وفتح خطوط النقل بين بلدينا الشقيقين.

ودون فخامته كلمة في سجل كبار الزوار في قصر الوطن ” أعرب خلالها عن سعادته بزيارة الدولة وتمنياته للعلاقات الأخوية بين البلدين مزيدا من التقدم والازدهار “.

و وجه فخامة الرئيس الموريتاني دعوة رسمية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لزيارة موريتانيا.

و قد أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مأدبة غداء تكريما لفخامة رئيس موريتانيا والوفد المرافق.

حضر المأدبة و المباحثات من جانب الدولة .. سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي و الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي و سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي و سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي و سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي ومعالي أحمد جمعة الزعابي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة و معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم و معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع و معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني و معالي علي سعيد مطر النيادي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك و معالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية و سعادة الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة و سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي وسعادة حمد غانم المهيري سفير الدولة لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية و سعادة حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع و سعادة محمد عتيق الفلاحي أمين عام هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

كما حضرهما الوفد المرافق للرئيس الموريتاني والذي يضم معالي اسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير شؤون الخارجية والتعاون الدولي والموريتانيين في الخارج ومعالي عبدالعزيز ولد الداهي وزير الاقتصاد والصناعة ومعالي محمد ولد عبدالفتاح وزير البترول والمعادن والطاقة ومحمد أحمد لحويثري مدير ديوان رئيس الجمهورية وأحمد أباه مستشار في رئاسة الجمهورية وأحمد بوبكر مكلف بمهمة في رئاسة الجمهورية و أزيد بيه محمد محمود مستشار في رئاسة الجمهورية و محمد محمود بوعسيرية مندوب وكالة التآزر وسعادة محمد الهيبة سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية لدى الدولة.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد استقبل، أمس، فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الدولة تستغرق عدة أيام.

و جرت لضيف البلاد مراسم استقبال رسمية ــ لدى وصوله قصر الوطن في العاصمة أبوظبي ــ حيث عزف السلام الوطني لجمهورية موريتانيا .. فيما أطلقت المدفعية 21 طلقة تحية للرئيس الضيف.. واصطفت ثلة من حرس الشرف والفرقة الشعبية ترحيبا بضيف البلاد.

بعدها صافح فخامة محمد ولد الشيخ الغزواني مستقبليه من الشيوخ و الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين لفخامة رئيس موريتانيا، ولوح مجموعة من الأطفال بأعلام البلدين احتفاء بالزيارة. وام